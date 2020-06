Soap hinter Soap oder Rollentausch

Ziemlich entspannt und sehr relaxt wirken die vier Anubis-Stars. Mit Blick über einen Gutteil der Wiener Innenstadt von der Dachterrasse eines neuen Hotels schräg hinter dem Parlament traf der Kinder-KURIER rund um den Start des ersten Kino-Abenteuers der erfolgreichen TV-Serie Féréba Koné, Marc Dumitru, Florian Prokop und Alexa Benkert.

Die Darsteller_innen von Mara, Magnus, Felix und (Char-)Lotte sind derzeit auf Promo-Tour rund um den Kinostart von „Anubis – Pfad der 7 Sünden" und ansonsten eher in Ferienstimmung. Wie`s mit der Serie weitergeht – steht für sie in den Sternen, Florian/Felix „ich bin ja seit Mitte der dritten Staffel sowieso draußen und wart mal, was so auf mich zukommen wird". Alexa/Lotte „würde jedenfalls gern weitermachen, ich bin ja auch erst später eingestiegen" (als Neuzugang im Internat). Marc als Magnus „kann sicher nicht ewig einen 16-Jährigen spielen, aber eine zeitlang würde es schon noch gehen" und Féréba „leidet" ohnehin darunter, „immer für viel jünger gehalten zu werden, ich bin 22 und muss, wenn ich nicht besonders geschminkt bin, oft meinen Ausweis zeigen, um in Klubs rein zu kommen".