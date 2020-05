So entsteht ein tanzender Roboter

Vier Tage versuchen sich Studierende als Lehrer und basteln mit den Jugendlichen an Projekten. Der Workshop ist in vollem Gange, als der KIKU eintrifft und den angehenden Lehrerinnen und Lehrern über die Schulter schauen darf. Entstehen sollen Mindstorm-Roboter, die Musik abspielen, sich bewegen oder tanzen. Auch Marina und Sade basteln an ihrem Roboter und sehen dabei aus wie zwei Profis. Haben die beiden zuvor schon einmal programmiert?

"Wir haben einige Grundlagen in der Schule gelernt und uns dann mit Schaltflächen und Spielen beschäftigt", erzählen die 15-jährigen Schülerinnen vom Gymnasium Gänserndorf. Ihnen hat der Unterricht so viel Spaß gemacht, dass sie in den Weihnachtsferien am Workshop teilnehmen wollten, um noch mehr Kniffe zu lernen. "Unser Roboter spielt die Melodie von "Jingle Bells" und bewegt sich dazu vor und zurück", erklärt Marina. "Neben dem Musikroboter scheint besonders der "Linienverfolger" gut anzukommen, weil dabei die Kreativität eine große Rolle spielt", erzählt eine der angehenden Informatiklehrerinnen. Mit buntem Klebeband wird ein Weg, bestehend aus Linien und Kurven auf den Boden geklebt, die der Roboter dann durch Sensoren lesen kann und abfährt. Doch wie liest der Roboter die Information vom Boden ab? "Das Programm wird auf den Roboter geladen, wodurch eine Programmierungsumgebung entsteht. Durch diese sogenannte "Eclipse" lässt sich dann bestimmen, wie sich der Roboter bewegen soll", erklärt Löwenstein. Neben dem Linienverfolger arbeiten die Kursteilnehmer in Zweierteams auch an einem Wachroboter, der den Unterschied zwischen hell und dunkel erkennen kann, sowie an Robotern, die sich wie Autos einparken.