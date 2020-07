Sich akrobatisch fortbewegen

Wie versprochen zurück zum Andreaspark an der gleichnamigen Gasse nahe der Mariahilfer Straße. Hier treffen wir auch eine „alte" Bekannte. Die fast 17-jährige Fanny war schon in einer Titelgeschichte des Kinder-KURIER vor mehr als zwei Jahren vertreten als sie acht- und zehnjährigen Kids Tipps und Tricks für die junge Bewegungssportart Parkour vermittelte. Aus dem Stand heraus springt sie von einem Ende des hölzernen Klettergerüsts über der Rutsche ans andere, weiter auf einen starken Ast des benachbarten Baumes... Fürs Foto zeigt sie einen Salto nach kurzem Sprint auf die schräge kurze hölzerne Kletterwand. Vier Mal pro Woche frönt sie ihrem liebsten Hobby. Hier, aber auch im Park beim haus des Meeres sowie im MuseumsQuartier und am Karlsplatz, „aber hier ist`s am besten". Mehr Zeit lässt die Schule (7. Klasse Gym) nicht, „die erdulde ich, danach will ich Stunt-Schauspielerin werden", weiß sie genau, was sie will.