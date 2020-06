Schwimmstar liest vor

Das "Dessert" kam zum Schluss - Dinko hat den aufmerksamen Zuhörer_innen eine Geschichte vorgelesen und sein Vorlese-Talent bewiesen. Die Schüler_innen wollten ihm anschließend auch eine Note geben - einen Einser natürlich!

Verabschiedet wurde er mit großem Applaus, den besten Wünschen für die bevorstehenden Bewerbe und der Einladung, sie nächstes Jahr wieder zu besuchen - doch dann, mit all den Medallen geschmückt, die er bei der EM in Ungarn und den Olympischen Spielen in London hoffentlich gewinnen wird.