„Schauen, wie das Werkl funktioniert“

Kinder treffen Chefs und Chefinnen

Vor zehn Jahren starteten in Österreich Kinderunis: Als Nikolaus Angermayr mitverfolgte, wie Wissenschafterinnen und Wissenschafter ihre Forschungsgebiete Kindern vermitteln (können), kam der Geschäftsführer von Media Guide Events GmbH auf die Idee, das Modell auch auf Wirtschaft umzulegen. Kinder sollten Unternehmerpersönlichkeiten treffen können, um aus erster Hand Wissenswertes über Wirtschaft zu erfahren.

Trotz anfänglicher großer Skepsis konnten er und sein Team Wirtschaftskammer und Dutzende Unternehmerinnen und Unternehmer überzeugen. 2012 steigt die KinderBusinessWeek bereits zum siebenten Mal. Top-Leute aus 80 Unternehmen sind in der vierten Ferienwoche mit Vorträgen und Workshops dabei – darunter der KURIER (Mehr unter Kids am Wort).

Lehrstellen-Schwerpunkt Neu bei der KinderBusinessWeek 2012: Viele Unternehmen weisen ausdrücklich darauf hin, dass sie Lehrlinge ausbilden. Denn Chefs und Chefinnen allein betreiben keinen Betrieb. Es braucht die entsprechenden Fachkräfte. Und so manche Branche leidet unter Mangel an Fachkräften. Die müssen gesucht, gefunden und ausgebildet werden.

Michael Landertshammer, Leiter der Abteilung für Bildungspolitik der WKÖ: Michael Landertshammer, Leiter der Abteilung für Bildungspolitik in der Wirtschaftskammer Österreich und Institutsleiter WIFI Österreich: "Wir sind eine Woche lang nicht nur das "Haus der Wirtschaft", sondern vor allem auch das "Haus der Kinder", und wir spielen Wirtschaft mit ihnen. Das Ziel dieser KinderBusinessWeek ist, unsere Kinder, zu fördern, zu fordern, deren Begabungen und Talente weiter zu entwickeln und sie am Weg in ihre Berufe bestmöglich zu begleiten sowie ihre Neugier für Wirtschaft zu wecken." Gleich geblieben ist der Grundgedanke, den Initiator Angermayr so formuliert: "Es wird entscheidend für die erfolgreiche Zukunft unseres Landes sein, ob es gelingt, kreative, selbstständig denkende und handelnde Bürgerinnen und Bürger mit einer humanistischen Einstellung zu bilden. Dies wird auch dazu führen, dass rein von Habgier und ausschließlich von Vorteilsdenken geprägtes Handeln zunehmend von Achtsamkeit und partnerschaftlichen Verhaltensweisen abgelöst wird. Leider haben ganze Branchen vergessen, dass der Mensch im Mittelpunkt des wirtschaftlichen Handelns stehen muss, um der Tätigkeit einen nachhaltigen Sinn zu geben, der über reinen Profit hinausreicht."



Infos: 23. bis 27. Juli 2012

Wirtschaftskammer Österreich, 1045 Wien, Wiedner Hauptstraße 63.