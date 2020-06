Ritter Rost und die Hexe Verstexe

Das wohl beliebteste deutschsprachige Kindermusical ist auf dem Weg nach Linz. Das

farbenfrohe, flippige und musikalisch vielfältige Bühnenstück aus dem Verlag Terzio bietet Spaß

für Groß und Klein.

Ritter Rost hört gerade sein Lieblingslied, als plötzlich mit Getöse die Hexe Verstexe angeflogen kommt. Sie will sich Koks den Hausdrachen holen, da dieser ihre Stinkesockensuppe zum blubbern bringen soll. Drachenfeuer scheint dafür am besten ge-eignet zu sein. Während die Hexe Verstexe dem Ritter Rost die verzauberte Spieluhr präsentiert, die er als Gegenleistung für Koks bekommen soll, verschwindet dieser in der Zwischenzeit erschrocken von der Burg und beschließt zu seinem Onkel nach Amerika zu laufen.

26. und 27. Jänner, jeweils 15 Uhr.



Theater Maestro, 4020 Linz, Bismarckstraße 18. Tickets und Infos:

Sowie bei allen ö-ticket Verkaufsstellen unter 01/ 96 0 96 und im Theater Maestro.