Rätselspiel im Skulpturenpark des Kunstmuseum

Unser Riese Erik, der Wächter des Skulpturenparks steckt in Schwierigkeiten. Und wir suchen nun Kinder die ihm mutig zur Seite stehen....

Im Rahmen eines spannenden Rätselspiel durch den Skulpturenpark des Kunstmuseum Waldviertel in Schrems, sind viele knifflige Fragen und Aufgaben zu lösen um Riese Erik aus seinem Schlamassel zu befreien.

Am Ende winkt jedem Teilnehmer und jeder Teilnehmerin ein kleine Überraschung als Erinnerung an diesen erlebnisreichen Nachmittag.

18. August, 15 Uhr.

Kostenbeitrag: € 6,-

Infos und Anmeldungen unter: 02853/ 728 88 oder info@daskunstmuseum.at

Kunstmuseum Waldviertel, 3943 Schrems, Mühlgasse 7a.