Quiz zum Nationalfeiertag:

Heute feiern wir den österreichischen Nationalfeiertag. Warum und seit wann gibt es ihn? Im Mai 1955, zehn Jahre nach Ende des zweiten Weltkriegs, wurde der Staatsvertrag unterzeichnet. Der Nationalrat beschloss die immerwährende Neutralität für Österreich, die am 26. Oktober 1955 in Kraft trat. Das heißt, dass unser Land in allen Konflikten nicht Partei ergreift und nicht an Kriegen teilnimmt. Bis 1964 hieß dieser Tag "Tag der Fahne", erst ab 1965 nannte man ihn Nationalfeiertag. Und wie gut kennst du dein Land? Teste dein Wissen im großen KIKU-Quiz.



Frage 1: Welches Land ist kein Nachbarland von Österreich?

A Ungarn

B Polen

C Italien



Frage 2: Welches Gewässer liegt nicht in Österreich?

A Donau

B Neusiedler See

C Gardasee



Frage 3: Wie viele Bundesländer hat Österreich?

A 9

B 6

C 13



Frage 4: Wie heißt der höchste Berg von Österreich?

A Schneeberg

B Großglockner

C Großvenediger



Frage 5: Welches Bundesland gehört nicht zu Österreich?

A Salzburg

B Steiermark

C Bayern



Frage 6: Wofür steht die Abkürzung "k. u. k."?

A kaiserlich und königlich

B komisch und kultig

C kritisch und kulturell



Frage 7: Welche Regierungsform gibt es in Österreich?

A Diktatur

B Demokratie

C Monarchie



Frage 8: Wie heißt der aktuelle Bundespräsident?

A Wolfgang Schüssel

B Michael Häupl

C Heinz Fischer



Frage 9: Wo steht das österreichische Parlament?

A in Wien

B in Graz

C in Linz



Frage 10: Ab 1867 war Österreich eine Doppelmonarchie, nämlich ...?

A Österreich-Bayern

B Österreich-Italien

C Österreich-Ungarn



Frage 11: Wo wurden Olympische Winterspiele ausgetragen?

A Salzburg

B Innsbruck

C Eisenstadt



Frage 12: Wie beginnt die erste Strophe der österreichischen Bundeshymne?

A Land der Flüsse, Land der Berge ...

B Land der Berge, Land am Strome ...

C Land der Wiesen und der Dome ...



Frage 13: Wie heißt die Hauptstadt von Vorarlberg?

A Lienz

B Bregenz

C Bludenz



Frage 14: Welche Amtssprachen außer Deutsch gibt es noch in Österreich?

A Tschechisch, Englisch, Ungarisch

B Kroatisch, Slowenisch, Ungarisch

C Italienisch, Slowakisch, Finnisch



Frage 15: Ab welchem Alter darf man wählen?

A mit 14 Jahren

B mit 18 Jahren

C mit 16 Jahren



Frage 16: Österreich ist Mitglied der ...?

A OPEC

B Europäischen Union

C USA



Frage 17: Welcher Komponist war Österreicher?

A Mozart

B Beethoven

C Bach



Richtige Lösungen: 1B/2C/3A/4B/5C/6A/7B/8C/9A/10C/11B/12B/13B/14B/15C/16B/17A