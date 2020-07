Puck & Co. - zwei spielen alle Rollen

Ein spärlicher kleiner Vorhang, einige wenige Kostüme sowie Requisiten, in erster Linie aber und vor allem Schauspiel. Margot Vuga, Reinhardt Winter spielen im Wiener Theater Drachengasse „Ein zauberhafter Sommernachtstraum". Ob die von Shakespeare für sein Stück ausgedachten eineinhalb Dutzend Figuren Oberon, Theseus, Titania, Hermia, Helena, Demetrius, Lysander, die Handwerker, die Mauer und da Loch in ihr oder auch Puck usw. - alle Rollen werden von den beiden verkörpert.

Hin und wieder treten die beiden aus welcher Rolle auch immer heraus und erklären, was und wen sie da jetzt eigentlich spielen. Sozusagen das Making of mit ins Stück eingebaut, die Theaterpädagogik als Teil des Spiels.

Das ist manches Mal ein zusätzliches witziges Element, allerdings öfter mal auch eher ein Nicht-Vertrauen aufs eigene Spiel, das die Erklärung nicht brauchen sollte. Immerhin hat vor fünf Jahren Justus Neumann in seinem Circus-Elysium-Zelt in der zweiten Hälfte des Programms den ganzen Sommernachtstraum ganz allein gespielt. Mindestens genau so witzig, noch flotter und ohne so fot erklären zu müssen, was er da jetzt spielt.