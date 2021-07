Leuchtende Eulen-, Smilie- und andere Augen

Noch bis 2. September können Kinder im Rahmen des Wiener Ferienspiels im Workshop „Pimp Your T-Shirt“ zeichnen, malen, nähen, Drähte verbinden und sogar löten. Explainer_innen vom ScienceCenter Netzwerk und Lehrlinge unterstützen in der Firma Kapsch am Wiener Europlatz die jungen kreativen Köpfe und Hände. Beim Lokalaugenschein des Kinder-KURIER waren die oben genannten Kids und noch einige weitere am Werk. Marit wählte eine Eule, „weil’s leicht geht“, suchte ein Bild von diesem Vogel auf dem Handy und ließ zunächst ihre Mutter die Umrisse aufs T-Shirt zeichnen. Wie überhaupt Mütter und ein Vater ziemliche Freude daran hatten, auch selbst Hand anlegen zu dürfen. Und noch einen zweiten Grund nennt Marit in der abschließenden Präsentationsrunde für ihre Wahl: „Die Eule ist nachtaktiv, da passen die leuchtenden Augen gut!“

Auch Rhea wählte einen Vogel, „einen Phönix, da soll ein Auge und eine Stelle am Flügel leuchten“. Nicos Lieblinge sind die Minions. Und ein solcher ziert nun sein T-Shirt – mit zwei LED_Bändern – das einzige Stück, das über eine serielle und nicht wie die anderen über eine parallele Schaltung des Stromkreises verfügt. Deshalb braucht sein Leiberl ein Tascherl für eine größere Batterie. Die anderen kommen mit einer flachen, runden Knopfbatterie aus.

Kilian bleib übrigens nicht der einzige Pokémon-Fan. Lukas malte Pikachu und Ash, den Menschen bei den Taschenmonstern aufs T-Shirt und ließ die Wangen rot leuchten. Matthias nahm für den Workshop ein T-Shirt mit einem Rennauto drauf mit. „Jetzt lass ich die Räder bunt aufleuchten. Und Ruven verzierte sein Shirt mit einem großen roten R. „Das ist meine Buchstabe und in das Loch, also den Kreis oben im großen R mach ich ein kleines Smilie und lass die Augen blinken.