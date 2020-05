Öffentliches lautes Massen-Vorlesen...

Die abgelaufene Woche stand in vielen Wiener Schulen ganz im Zeichen des Lesens. So manche Schule ließ sich dazu auch - öffentlichkeitswirksame - Aktionen einfallen. So wanderten 200 Kinder der Ganztags-Volksschule Zieglergasse in Wien-Neubau auf verschiedenen Wegen auf die nahe gelegene bekannte Einkaufsmeile Mariahilfer Straße. Vor der Filiale einer großen Buchhandelskette trafen sie einander, spannten zwei Transparente auf, begannen in ihren Büchern zu lesen.



