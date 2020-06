Noch ein Mal hinein in den Schnee

Bald beginnt der Frühling. Doch davor gibt es noch viele Möglichkeiten, das letzte Eis und den letzten Schnee dieses Winters an einem der nächsten Wochenenden zu nutzen.

Am Semmering beim Zauberberg wartet die große Erlebnis-Rodelbahn, die sich am Abend in eine Wintermärchenbahn verwandelt. Die Strecke, die abends beleuchtet wird, führt durch Kurven und Tunnels, vorbei an Hexen, Riesen und Zauberern, die in coole Lichteffekte getaucht sind. Snowboarder werden im Split Park ihren Spaß haben, der extra so angelegt wurde, dass der Einstieg auch Anfängern leicht fällt. Wenn du sehen möchtest, was Profis drauf haben, solltest du Anfang März den East Cup auf dem Zauberberg nicht versäumen. Dort zeigen Könner ihre "Moves" und am Ende wird der Landesmeister gekürt.

Spaß im Schnee Am Annaberg im neuen Kinderland wartet der magische "Anna-Wald" mit neuen Figuren und einer riesigen Rodelbahn. Wer seine Rodel nicht immer wieder den Berg hinaufziehen will, wird das neue Förderband lieben, denn das bringt Rodler und Bobfahrer wieder zum Start der Strecke. Anschließend heißt es vielleicht: auf die Ski? Kein Problem, denn im niederösterreichischen Lackenhof können sich auch Anfänger austoben. Fern von den turbulenten Pisten im Sunny Kinderland treffen sich junge Skifahrer, um ohne Stress für die nächste Talfahrt zu üben. Ausrüstung wie Skier, Rodel oder Snowboard kann jeder in allen Skigebieten ausgeborgen. Am Hochkar im Mostviertel kannst du mit deiner Familie noch bis Ende Februar einen Schneemann bauen und ihn bewerten lassen. Beim Wettbewerb "Die Schneemänner kommen" werden Fotos der fertigen Skulpturen in der Galerie zur Schau gestellt. Um die Siegerchancen zu erhöhen, sollte der Schneemann mindestens einen Meter hoch sein und Augen, Mund und Nase haben. Besonders toll sieht er natürlich aus, wenn er zusätzlich mit Hut und Schal verschönert wird.

Bist du lieber auf dem Eis unterwegs? Die Fläche des Wiener Eistraums im Rathauspark ist dieses Jahr fast doppelt so groß wie die Jahre davor. Unter der Woche können sie Schulklassen sogar gratis nutzen. Eislaufen und Eisstockschießen können Winterfreunde im Wiener Eislaufverein noch bis Anfang März. Diesen Freitag gibt es ein Kinderfest: Bei "Heiß am Eis" machen Profis bei Vorführungen Lust aufs Eislaufen, beim Gewinnspiel gibt es Preise abzustauben und in der Disco kannst du dich als Eistänzer versuchen.