Neunjährige designte 10-€-Münze

Die (vielleicht) erste Münze der Welt, die auf den Entwurf eines Kindes zurückgeht, wurde am Montag in der Münze Österreich vorgestellt. Viktoria Reicht hatte mit ihrem Design den Bewerb für die Steiermark-Münze gewonnen. Die 10-Euro-Münze wird in einer Auflage von 170.000 Stück geprägt und ab 25. April 2012 ausgegeben (wahrscheinlich in drei Prägequalitäten).

"Mein Papa sammelt Münzen und hat nach einer neuen gesucht. Im Internet hat er dann auf der Münze-Seit auch von dem Wettbewerb gelesen und mir das gesagt", erzählt die Neunjährige dem KURIER. "Wir waren dann auf Urlaub in Schladming, sind nach Salzburg gefahren, da hab ich viele der grünen Steiermark-Herzen gesehen. Den Dachstein hab ich auch drauf gemalt und dann noch Sonnenblumen und Kürbisse - mein Opa hat in seinem Garten einige davon", schildert sie Elemente ihrer bunten Zeichnung, die "ich zuerst mit Bleistift vor- und dann mit Buntstiften nachgezeichnet habe".