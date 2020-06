Musizieren mit einem Spazierstock...

Im Buch ist aber auch noch ein "Geheimnis" zu erfahren. Dass Musik in diesem Saal so toll klingt, hängt nicht nur mit den Spitzenmusiker_innen zusammen, sondern auch damit, dass die Decke des Saals nicht ganz auf den Mauern aufliegt, sondern am Dach aufgehängt ist, damit kann sie wie der Boden einer Gitarre, Geige usw. mitschwingen, den ganzen Raum zum schwingenden Resonanzkörper machen.

Achja, wer noch nie bei einem der Kinderkonzerte im Wiener Musikverein war, wird "allegretto" vielleicht als Begriff aus der Musik (ein bissl langsamer als allegro – heiter/fröhlich) kennen, nicht aber als bunte, clownartige Figur, die durch Kinderprogramme in diesem Haus am Karlsplatz führt. Und die taucht immer wieder im Buch auf, versteckt sich mal da, mal dort…