Mit der Zunge riechen

Gefährliche Hypnokobras, zweiköpfige Beißvipern, Würgeboas, die ihren Schwanz wie eine Peitsche einsetzen und giftige Nattern: Die mystische LEGO Ninjago Welt wird in diesem Jahr von Schlangen bedroht. Die vier Ninjas Kai, Zane, Cole und Jay stärken sich gegen die hinterlistigen und unberechenbaren Gegner. Jeder Schlangenstamm hat seine eigenen, besonderen Stärken und Kampfkünste, die es zu besiegen gilt. Doch sind Schlangen auch im echten Leben so gefährlich?

Schlangenexperte Uwe Wünstel aus dem Reptilium in Landau, wo die Reise für ein Gewinnerkind hingeht, kennt die Tiere und sagt: „In Wirklichkeit sind Schlangen nicht grundsätzlich böse". Er erklärt warum Schlangen so mystisch sind und wie wir uns ihnen gegenüber verhalten sollen.

Wie viele Schlangenarten gibt es?

Weltweit gibt es ungefähr 3.000 Schlangenarten. Die meisten Schlangen leben übrigens in warmen Regionen, die dem Äquator am nächsten liegen. In der Arktis und Antarktis gibt es keine Schlangen.