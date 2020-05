Mehr als 100 Jugendliche diskutierten zu EU und "Rettungsschirm"

Als Erstes am Podium versuchte Richard Kühnel von der Vertretung der Europäischen Kommission in Österreich einen Ausblick in die Zukunft: "Angst ist dafür das falsche Wort, Sie bekommen eine gute Ausbildung. Aber: Sie können sich in kein gemachtes Nest setzen."

Elisabeth Klatzer von ATTAC Österreich (internationale Bewegung für eine demokratische und sozial gerechte Gestaltung der globalen Wirtschaft, Anm.) formulierte gleich ihre Bedenken:"Es ist besonders besorgniserregend, dass die Demokratie durch die EU beschränkt wird, wo einige Bürokraten das Heft in der Hand haben."

Stephan Schulmeister vom Wirtschaftsforschungsinstitut (Wifo) konfrontierte die Jugendlichen mit einem Beispiel: "Vor 40 Jahren gab es im Gegensatz zu heute Vollbeschäftigung und jeder hatte eine Wohnung - die marktreligiösen Vorstellungen, dass Märkte alles besser machen als der Staat, hat uns in diese Situation gebracht, denn Spekulation zählt mehr als unternehmerisches Handeln."