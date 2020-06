Kräuterkisterl und Designerkuh aus Milchpackerln

Auch in Vorarlberg beteiligte man sich rege am Schulwettbewerb. Die Sieger-Volksschule Lauterach-Unterfeld konnte sich mit ihrem Projekt "Auf der Milchreise” durchsetzen. Hier setzen sich die Schüler in vielfältiger Weise mit Ernährung und Gesundheit auseinander z.B. anhand der Durchführung des Programms "Genuss-Detektive", der Jahres-Schulobstaktion oder dem Gesunde-Jause Projekt. Ziel des Projektes ‚Auf der Milchreise" war es, den Kindern Milch und Milchprodukte schmackhaft zu machen und diese als gesunde und wertvolle Nahrung zu erkennen. Dazu lernten die Kinder den Weg der Milch von der Kuh bis in die Getränkekartonverpackung kennen. Im Rahmen eines Stationenbetriebs haben die Schüler/innen mit jeweils einem eigenen Milchpass ein Milchquiz ausgefüllt, Milchprodukte selbst zubereitet, Faltkühe gebastelt und vieles mehr. Das Thema Milch wurde als Wochenthema festgelegt und aus unterschiedlichen Gesichtspunkten bearbeitet. Den Schlusspunkt des Projektes bildete der Besuch der Molkerei " Vorarlberg Milch".