KinderBusinessWeek/1/24. Juli 2012

In der WKO findet in dieser Woche die Kinder Business Week statt, wo alle, die zwischen 8 und 14 Jahre alt sind, Vorträge von Geschäftsführern bekannter Firmen wie Iglo besuchen können.Dort gab es einen Workshop namens „Wie werde ich Chef?" Die Chefin und zwei Kollegen von der Vienna Business School waren dort. Das ist eine Schule, in der man lernen kann, wie man ein Unternehmen gut führt. Sie haben uns viel über Logos und Werbung erzählt und gesag , dass jeder Chef werden kann, wenn er die Matura geschafft hat, verschiedene Sprachen spricht und sich mit Wirtschaft und dem Computer samt Internet gut auskennt.Aber wir finden, dass ein guter Chef noch mehr können muss.Wenn wir ein Unternehmen leiten würden, was sich viele Kinder heute gewünscht haben, müssten wir immer den Überblick behalten.Wenn du nicht einmal dein Kinderzimmer sauber halten kannst, wirst du deine Mitarbeiter auch nicht leiten können!Außerdem heißt das Chef-sein nicht im Büro sitzen und herumkommandieren. Ein Chef hat viele Aufgaben und noch mehr Verantwortung. Wenn etwas schief läuft, wird er oft beschuldigt.Also solltest du es dir noch einmal überlegen, wenn dein Traumberuf „Chef" ist.Tayra, 11 , Theresa, 13