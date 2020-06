Kids erklären's Erwachsenen

Nicht zuletzt angeregt von einer massiven Kritik des Kinder-KURIER an der vorjährigen Tagung, dass ddamals Kinder nur sehr am Rande vorgekommen waren, fanden in diesem Jahr schon am ersten Tag parallel zu – mehr und weniger gelungene Vorträgen vor Oberstufenklassen im zweiten Stock – zu ebener Erde mehrere jeweils halbstündige kleine Workshops statt – organisiert, geleitet und dokumentiert von angehenden Lehrer_innen, die an der Pädagogischen Hochschule Wien studieren. Wie und was ist im Netz alles über einen selbst zu feinden, wie kann darauf geachtet werden, dass nicht alles für alle sichtbar ist. Wie steht`s um das Recht aufs eigene Bild (Video), worauf sollte bei Apps, Spielen und anderen Anwendungen geachtet werden. Was ist wichtig beim Online-Shopping. Für Simon war beispielsweise bei Letzterem neu, dass auf jeder Seite, wo seriös verkauft wird, auch die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) aufscheinen müssen. „Und wir haben auch gehört, wenn irgendwas „kostenlos" angeboten wird, so sollten wir am besten immer gleich einen Screenshot machen, um das später auch nachweisen zu können.