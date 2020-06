Kann der Grüne Ninja die Welt von LEGO Ninjago retten

Auch die vier anderen Ninjas an Bord des Ultraschall Raiders schrecken nicht vor

den gefährlichen Schlangen zurück. Das imposante Gefährt mit den

geländetauglichen Ketten ist perfekt für abenteuerliche Fahrten über Stock und

Stein. Ist der Weg versperrt, fährt es goldene Klingenflügel aus und steigt mit der

abnehmbaren Flugeinheit hoch in die Luft. Ihm stellen sich der Schlangenherrscher

Pythor und sein Beschützer Spitta entgegen. Auch der Samurai-Roboter mit seiner

Schulterkanone und den klingenbesetzten Greifarmen wird in einen Kampf

verwickelt: Der Wächter Snike und der Offizier Bytar haben ihn in einen Hinterhalt

gelockt und schießen mit einem Katapult auf ihn. Gesteuert wird der Roboter von

Samurai X, dem mysteriösen Helfer der vier Ninjas.

Gerade als die Helden die bösen Schlangen zurückdrängen können, rauscht ein neuer Feind heran: Lasha auf seinem Schlangenbike. Es kann Raketen abschießen und sein Schwanz ist eine

gefährliche Peitsche. Aber Cole ist zur Stelle. In der Schmiedewerkstatt hat er die

lange verschollenen Reißzahnklingen der Giftnattern gefunden – und setzt zum

finalen Hieb an.

Mit den neuen Spinners und Booster Packs können LEGO Ninjago Fans ihre Spin-

Techniken weiter perfektionieren. Neben neuen Ninja- und Schlangencharakteren

enthalten sie einzigartige Waffen, Schutzschilde, Klingen und weitere Elemente zur

Individualisierung der Spinners.