Update: 24. 03. 2016: Die zwölf beteiligten Länder hinzugefügt

Der Anfang ziiiiieht sich. Deklamierte Leitartikel rund um (Erwerbs-)Arbeit, deren mögliche Entwicklung und Joblosigkeit. Doch dann - nach gefühlten zu vielen der insgesamt rund 80 Minuten dauernden Performance „I work, therefore I am“ -, geht’s endlich wirklich theatral los.

„Bitte nicht eintreten, Sie werden aufgerufen!“, ertönt eine Stimme aus dem Off. Was im ersten Moment auf Wartesaal beim ArbeitsMarktService hindeutet, entpuppt sich als Warten auf ein Casting für Rollen am Stadttheater.