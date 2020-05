Jugendvertreterin bei der UNO-Generalversammlung

Bald nach ihrer Ankunft hielt ich meine Rede vor der Generalversammlung, in der ich erörterte, dass die Folgen der Wirtschafts- und Finanzkrise nicht nur für einzelne junge Menschen, sondern auch auf institutioneller und gesellschaftlicher Ebene spürbar sind. In Phasen der allgemeinen Unsicherheit ist der Dialog besonders wichtig und junge Menschen erwarten sich von EntscheidungsträgerInnen Verantwortungsübernahme und Rechenschaft für politisches Handeln:

"States are confronted with an enormous pressure on their public spending. In this context, mutual dialogue and accountability towards all groups of people is of utmost importance."

Im Zentrum der Rede standen die große Bedeutung von (gesellschafts-)politischer Teilhabe junger Menschen und das Thema Chancengleichheit, wobei v.a. die Rechte junger Frauen und Mädchen sowie jene von Kindern und Jugendlichen mit Behinderung hob ich hervor. "Recent reports have once again clearly identified existing barriers that limit full participation of people with disabilities in society. Like girls and young women, also young people with disabilities are less likely to enrol or stay in school and are more likely to be affected by unemployment".

Politische EntscheidungsträgerInnen müssen sich für die Entwicklung von Monitoringkonzepten einsetzen, das Motto Jugendpolitik als Querschnittsmaterie auch tatsächlich mit Leben erfüllen und gleichzeitig eine klare Koordination von ressortübergreifenden Maßnahmen sicherstellen. Wichtig dafür ist auch Zusammenarbeit: "Let's do this together!"