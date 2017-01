Bekannte Märchen und Geschichten, Erzählungen eigene Erlebnisse und erfundene Geschichten – damit gestalteten 23 Jugendliche der 2b der Neuen Mittelschule Obere Augartenstraße (Wien-Leopoldstadt) ein rund eineinhalbstündiges Programm im WuK (Werkstätten- und Kulturhaus). Das nannten sie 1001 Heimat. Viele trugen ihre Erzählungen und Geschichten in zwei Sprachen – ihrer Erstsprache und Deutsch vor. Meist spielte bei den Erzählungen jeweils eine Kollegin oder ein Kollege Töne und Klänge auf dem einen oder anderen Instrument.

Mehrere Anekdoten über die witzigen, belehrenden „Abenteuer“ des Nasreddin Hodscha, einer Figur ähnlich dem in unseren Breitengraden bekannten Till Eulenspiegel, waren zu hören. Auch mehrere Märchen wie Rapunzel oder Rotkäppchen. Bei diesen verwiesen die Erzählerinnen in der deutschsprachigen Version darauf, dass sicher ohnehin alle die Geschichte kennen ;)

Ein Schüler begeisterte nicht nur mit dem skurrilen russischen Geschichte von einem Knödel, der aus letzten Resten zusammen gekehrten Mehls geformt wurde, sich nicht und nicht fressen lassen will und davon rollt mit einem sehr szenisch-theatralen Soloauftritt.

Der Bogen der Sprachen reichte von Arabisch über Bosnisch, italienisch, Russisch bis zu Türkisch – Sprachen, die bei der Vormittagsvorstellung auch von so manchen im Publikum verstanden wurden.

Noch einmal zu erleben:

31. Jänner, 16.30 Uhr

WuK/Museum, 1090, Währinger Straße 59

www.wuk.at/WUK/KINDER