Jugendliche aus Gaza trafen Sport-Mittelschüler aus Wien

In Palästina herrscht kein Frieden und es gibt keine Sicherheit. Fahad, Melaz und Lama sind sehr besorgt. In die Schule können sie nur gehen, wenn keine Bomben einschlagen. Während sie das Land verließen, um für eine Woche nach Österreich und Deutschland zu kommen, standen sie unter Beschuss.Wenn Frieden herrscht, üben sie ihre Hobbys aus z.B. traditionelle Tänze, Fußball und Tischtennis. Durchhalten und nicht Aufgeben ist ihr Motto. Es gibt genug Essen, aber das Wasser wird manchmal knapp. Auf dem Weg nach und in Österreich schauten sie oft im Fernsehen die Situation im Gazastreifen an.