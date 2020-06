Jugendliche Abgeordnete gegen totales Handyverbot

Ein generelles Handyverbot in Schulen – das sah die „ Regierungsvorlage" vor. Fünf Dutzend Abgeordnete aus drei steirischen Schulen ( Grazer Körösi-Straße 5b und 5c sowie HAK Liezen/1a) berieten den ganzen Freitag darüber beim jüngsten Jugendparlament. Alle vier Fraktionen – weiß, gelb, türkis und violett – fanden aber sehr wohl, dass es – auch gesetzlich geregelte – Einschränkungen brauche, um den Unterricht nicht zu stören.

Aber der Reihe nach: Nachdem in diesem halben Jahr die Steiermark den Vorsitz im Bundesrat führt, waren diesmal zum einmal im Semester stattfindenden Jugendparlament eben steirische Schulen eingeladen, sich zu bewerben. Die drei genannten Klassen konnten mit ihren Präsentationen am meisten überzeugen. Und so lag`s also an den Schülerinnen und Schülern aus Graz und Liezen, sich mit der fiktiven Regierungsvorlage auseinander zu setzen.