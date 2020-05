Jede Pfadfindern/jeder Pfadfinder soll einen Baum pflanzen!

Nach 20 Minuten Busfahrt erreichten wir Kristianstadt. Die Deligierten der 68 Nationen, sowie etliche Young Correspondents, Übersetzer und die Jamboree Presse wurde von Annika Annerby-Jansson, der regionalen Präsidentin und Luc Panissod, Sekretär der World Organisation for Scout Movement (WOSM) begrüßt.

Felix König, Vizepräsident des nationalen Rates für schwedische Jugendorganisationen und schwedischer Vertreter für Jugend bei der allgemeinen UN Versammlung 2010, hielt eine Rede über Klimawandel und wie wir jungen Leute von heute globale Entscheidungen beeinflussen können.

Danach wurde uns das Programm für den Tag erklärt (Flow of the day), sowie einige Regeln, die wir zu einhalten hatten. Wir konnten zwischen acht verschiedenen Themen wählen, wie zum Beispiel " Transport für die Zukunft", "Recycling", "Wasser für alle die ganze Zeit" oder auch "Energie für den Planeten". Dabei wählten wir noch zwischen zwei Möglichkeiten: entweder wurde eine Lösung für den COP17 (die UN Klimaversammlung in Durban, Süd Afrika, 18 November - 9 Dezember) oder für die PfadfinderInnen selbst.