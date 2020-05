Jazz, Pferdekopfgeigen und Obertöne

Von außen ein unscheinbares Haus in der Wiener Kaiserstraße nahe dem Westbahnhof. Durch einen kleinen Hof hinein ins Erdgeschoßlokal mit dutzenden Klavieren, vorbei an diesen, die Steige hinauf in den ersten Stock – und du stehst in einem kleinen, aber feinen Konzertsaal. Mit ausgeklügelter Akustik. Dahinter in einer Ecke ein hochprofessionelles kleines Aufnahmestudio. Aber zurück zum Konzert- der Adresse entsprechend Kaiser-Saal genannt. Hier fand dieser Tage eine höchst ungewöhnliche musikalische Begegnung statt. Das WuLanMuQi-Ensemble reiste aus der zu China gehörenden Vorderen/Südlichen (von manchen auch Innere genannten) Mongolei an. Und zeigte traditionelle, beeindruckende Tänze, Gesänge und Pferdekopfgeigennummern. Den ersten Teil des Abends gestaltete das JAM Music Lab des Konservatoriums für Jazz und Popmusik in Wien. Bei drei Songs spielte die mongolische Studentin an dieser Wiener Hochschule Aoen Aoen das schon erwähnte weltbekannte Saiteinstrument. Der Pferdekopf, ursprünglich aus Knochen, heute längst aus Holz geschnitzt bildet das obere Ende der Geige mit eckigem Resonanzkörper. Der Bogen bestand – zumindest früher – aus Pferdeschwanzhaaren.