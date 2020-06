Ist das Beet voll? Ein Fremder auf Besuch

Ein alter Plattenspieler, ein altes Radio, alt Sessel, witzig verfremdet, indem ihre Beine auf Holzkufen montiert sind, also „Schaukelstühle", die an alte Kinder-Hutschpferde erinnern. Über dem Tischchen pendeln von der Decke herab an Schnüren hängend zwei Löffel. Eine grüner Rasenteppich. Auf dem liegen eine Frau und ein Mann. Letzterer quer über ihr, in Kreuzform liegt als das Duo Katt ( Michèle Rohrbach) und Fredda ( Michael Pöllmann ) da. Sie räumen den Rasenteppich am Morgen weg, decken die Plastikplane im Vordergrund ab und zum Vorschein kommt ein Beet – mit echter Erde, ein paar echten Karotten, dann liegt da noch ein Blaukraut-Happel und – eine weitere Verfremdung: ein paar Äpfel. Dazu, noch ein paar schräge Teile: Kunststoffkarotten, kleine Käselaiber in rotem Plastik verpackt... Nächste schräge Aktion, wenn Fredda Wasser in die Gießkanne lässt und Katt im Hintergrund sich auf einen Kübel setzt. Aus der Erde buddeln sie zwei Hühnereier – echte wie sich bei der folgenden Szene rausstellen wird, wo sie die Eier über die Schulter wirft und er sie in einer heißen Pfanne auffängt.