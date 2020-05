Hexlein, Drachenblut und mehr

... vor mehr als 2000 Jahren - als Herbstfest der Kelten im alten England. Die Menschen glaubten, in dieser Nacht würden Hexen und Geister lebendig auf der Erde herumwuseln.

'Samhain' so hieß das Fest, stieg in der Nacht des Jahrswechselns, der 31. Oktober war bei den Kelten der letzte Tag des Jahres. Der Sommer wurde mit großen Feuern verabschiedet und gleichzeitig der Winter begrüßt. Die Menschen bedankten sich bei ihrem Sonnengott (mit Namen 'Samhain') für die Ernte, die sie in der warmen Jahreszeit eingebracht hatten und gedachten an diesem Tag auch der Seelen der Verstorbenen. Der Sonnengott wurde nun, zu Beginn der dunklen Winterzeit von dem keltischen Gott der Toten, abgelöst.

Einige Jahrhunderte später, ungefähr 800 n. Chr., ernannte der Papst den 1. November zum Feiertag 'Allerheiligen', an dem der christlichen Märtyrer gedacht wurde. Aus dem Samhain- Fest wurde im Laufe der Zeit 'das Fest am Vorabend zu Allerheiligen', und das heißt auf englisch 'All Hallows' Evening' oder abgekürzt 'Hallows' E'en'. Inzwischen sagen wir Halloween.