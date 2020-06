„Heiße Luft reden stoppt Klimaerwärmung nicht!"

„Ein großer Erfolg für junge Menschen war die von vielen als unmöglich eingestufte Wiederaufnahme des Bereiches non-formale Bildung, der bereits aus dem Abschlussdokument gestrichen worden war! Durch die Initiative der Major Group for Children and Youth und Jugenddelegierten der ganzen Welt konnte dieses wichtige Thema wieder in den Text reinverhandelt werden. Dies zeigt deutlich, wie wichtig die Einbeziehung von jungen Menschen in politische Entscheidungen auch auf internationaler Ebene ist", betont Johanna Zauner.

Österreichische Jugendbeteiligung bei Rio+20: In einem Projekt der Bundesjugendvertretung mit der Jugendumweltplattform JUMP wurden auch für Österreich zwei Jugendliche als offizielle Delegierte der österreichischen Delegation ausgewählt. Gemeinsam mit der BJV-Vorsitzenden Johanna Zauner und dem JUMP-Team reisten sie zur Nachhaltigkeitskonferenz, um die Forderungen der österreichischen Jugend zu vertreten.

Resümierend fordert die BJV-Vorsitzende Johanna Zauner, dass es in Zukunft selbstverständlich sein muss, dass bei internationalen Konferenzen und in allen politischen Entscheidungsprozessen kein Weg an der Einbeziehung junger Menschen vorbeigeht. Insbesondere müssen deren umweltpolitischen Forderungen jetzt auch auf nationaler Ebene Gehör finden: „ Rio +20 war nur ein Startschuss! Jetzt geht es um ganz konkrete Schritte für eine nachhaltige Zukunft für die nächsten Generationen", so Zauner abschließend.