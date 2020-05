Heiße Kunst an coolen Tagen

Das kenn ich, das ist ein berühmtes Bild!", ruft Linus und eilt mit seinen Kolleginnen und Kollegen Lotte, Emil, Valerie, Patrick, Chiara, Valentin und Julia, Niki und Jasmin zu einem kleinen Gemälde das eine Pfeife zeigt. Es ist die weniger bekannte Version eines der bekanntesten Bilder René Magrittes. Drunter schieb der surrealistische Maler aus Belgien: "This is not a pipe". In der bekanntesten steht der Satz, dass dies keine Pfeife ist, auf Französisch.



Mit der Kunstvermittlerin sprechen die schon genannten Mädchen und Buben, die der Kinder-KURIER, bei einem Workshop in den Winterferien begleiten durfte, darüber. Was kann diese Kombination zu bedeuten haben? "Weil’s lustig ist", "weil’s nur ein Bild ist", "um die Leute zu verwirren" ... alle Erklärungen habe was für sich. Die naheliegendste, wäre, dass es sich ja nicht wirklich um eine rauchbare Pfeife handelt, sondern nur ein Gemälde einer solchen. Doch gleich daneben steht eine Vitrine mit einer Käseglocke. Unter der lehnt ein kleines von Magritte gemaltes Bild. der Text zu dieser Kombination: "Dies ist ein Stück Käse!"