Halloween steht an und wir haben die coolsten Trends für groß und klein. Also ab die Post in den HALLOWEEN-DELUXE-"Store"!!!! Hier sind die Top-5 unserer Halloween-Artikel:



1.KRASSE KOSTÜME:

Verkleidet euch doch als Homer und Marge Simpson, als Zombie oder als Sensenmann.



2.GEHIRN-PUDDING:

Macht einen Vanillepudding in Gehirnform und übergießt ihn mit Himbeersoße als Blut!!! Das wird euren Freunden einen richtigen Schock einjagen!

3.SÜßES, SONST GIBT'S SAURES:

Nehmt einen großen Sack mit, um alle Süßigkeiten aufzubewahren. Tipp: Gestaltet euren Sack doch kreativ z.B. einen Kürbis mit Henkel. Das wird bei euren Freunden super ankommen!



4.UNECHTE DEKO:

Herumkullernde Totenschädel mit ausgerissenen Augäpfeln, unechte Spinnennetze und Ungeziefer in der Suppe und aufgelöste Gummibären macht den Schock perfekt!



5.LEUCHTEND:

Der neueste Halloween-Look ist der leuchtende Nagellack! Es gibt ihn in den Farben: rot, grün, gelb, blau und pink.



Jetzt, wo ihr vorbereitet seid:

HAPPY HALLOWEEN!!!

Simon Zembsch

Tobias Neurauter

Leonie Zesch

Laura Otto,

Petra Benes



Trick or Treat - Halloween steht vor der Tür

Grusel-Tipps für "Schocker"-Party

Ob mit "Trick or Treat" ("Süßes sonst Saures") "gruselig" Süßigkeiten erbettelte werden oder schaurige Party? Seit der keltische Brauch vor allem über den Umweg USA auch bei uns verstärkt Einzug gehalten hat, wird jede Menge an Dekorationsmaterial für Wohnung oder sich selbst verkauft.

Totenköpfe, Kürbisse, Teelichter in Grabstein-Optik, Verkleidungen, Accessoires (anstecker, Ohrringe….) für Hexen, Vampire oder Gruselgeister reichen von Glittertotenköpfen über Armbänder bis zu leuchtenden Schmuckstücken im Dunkeln.