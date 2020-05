Für Licht und DVD-Player radeln

Drei Tage lang "pilgern" Kids mit der Schnellbahn in den gläsernene Techno-Stadtteil in Wien-Floridsdorf. Vorträge und Ideenwerkstätten vermitteln Wissen und Infos über Sonnenkollektoren, Stromsparen, den Regenwald der Österreicher in Costa Rica.

Mit dabei die von Kindern in Deutschland vor fünf Jahren gegründete und mittlerweile welteite Initiative "Plant for the Planet" - nicht nur über Klimawandel reden, sondern selber was tun war der Ausgagnspunkt. "Lasst uns in jedem Land eine Million Bäume pflanzen, meinte der damals keine zehn Jahre junge Felix Finkbeiner. Und konnte Botschafterinnen und Botschafter dieser Idee in mehr als 100 Ländern gewinnen - gut 100.000 Kinder engagieren sich und haben dafür gesorgt, dass schon mehr als 12 Millionen Bäume gepflanzt wurden.

Im Bereich vor den Vortrags- und Workshopräumen stehen in der Siemens-City unter anderem ein Fahrrad mit einigen angeschlossenen Elektrogeräten. Trittst du stark genug, kannst du eine Lampe zum Leuchten, einen Ventilator oder einen DVD-Player zum Laufen zu bringen.

