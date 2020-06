Ferien-Kultur-Werkstatt: Des Kaisers Kulturhauptstadt – Linz um 1600

Als besonderes Angebot gibt es in der Ausstellung die Möglichkeit, in Form eines Rollenspiels in die Welt um 1600 einzutreten. Die Zuteilung der Rollen auf der Bühne des Lebens übernimmt dabei die Hand des Schicksals in Form eines Glücksrades. Welche Rolle weist das Schicksal einem zu? Vom Kaiser über Adelige, Bürger und Bauern bis zum Bettler stehen für jede Rolle nach authentischen Vorlagen geschneiderte Kostüme und passende Requisiten zur Verfügung.

Die Zeitreisenden erhalten einen Auftrag für den Höhepunkt des Spiels: die Audienz am kaiserlichen Hof. Ab 8 Jahren.

18. August, 14 bis 16 Uhr.

Schlossmuseum, 4020 Linz, Schlossberg 1.

Kosten: 6 Euro

Anmeldung und Information: 0732/ 77 44 19-31 (vormittags) oder m.stauber@landesmuseum.at