Erleben, wie eine Zeitung entsteht

Die Frage "Was willst du einmal werden?", hören Jugendliche oft. Darauf zu antworten fällt nicht immer leicht – da hilft es, im Berufsleben zu schnuppern.

Sieben Jugendliche zwischen 14 und 17 Jahren, die Journalisten werden möchten, wollten mehr über ihren Traumjob wissen. Sie verbrachten berufspraktische Tage im KURIER. Christian Bartos vom Leserservice nahm die jungen Leute am ersten Tag in Empfang und führte sie durch das Redaktionsgebäude. "Um 10 Uhr werden wir in die Morgenkonferenz gehen", kündigte er an. Dort sitzen Chefredaktion und Ressortleiter an einem großen Tisch und besprechen die Tagesthemen.

Aktuelle Zeitung In Newsroom und Layout entstehen die Seiten für die Zeitung des nächsten Tages. Der Redakteur, der für eine Seite zuständig ist, bespricht mit Layoutern den Aufbau von Geschichten. Dazu gehören die Zahl der Zeilen und passende Fotos. Kurz nach 15.30 Uhr geht die Zeitung in Druck. Marina hat sich beworben, weil sie live miterleben wollte, wie eine Zeitung entsteht. An ihrem zweiten Tag in der Redaktion besuchte die 14-Jährige das Ressort Lebensart und machte gleich selbst Interviews mit einigen der Redakteure.

Dem KIKU erzählte sie: "Für die Schule sollen wir Interviews führen und dann ein Referat vorbereiten." Marinas Traum ist es, Journalistin zu werden und Fantasyromane zu schreiben. Aus diesem Grund war es für sie besonders spannend, sich dazu Tipps zu holen – etwa vom Redakteur und Autor Uwe Mauch.