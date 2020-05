"Elefantenglück" beim Ferienspiel in Macondo

Babatola Aloba - ich komme ursprünglich aus Nigeria, aber jetzt aus Floridsdorf" - erzählt die Geschichte mit den genannten Tieren, die er sich erst knapp vorher ausgedacht hat. Sie ist der Rahmen für eine der Ferienspielaktionen in der Flüchtlingssiedlung Macondo in Wien-Simmering. Und an diesem Tag war Schönbrunn zu Besuch gekommen - in Form von vier weißen Kübeln, in denen sich " Elefantenglück" findet. So nennt der Tiergarten die Kacke der Dickhäuter. Obwohl " Macondo" dort liegt, wo die Stadt schon ins Land ausrinnt, erweisen sich die Kids als klassische Stadtkinder. Naserümpfen ist noch das mindeste, als der erste Deckel eines Küberls geöffnet wird. Einige laufen sogar, um sich Wäschekluppen aus dem Container zu holen und sich die Nase zuzuklemmen…