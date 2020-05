Eine wahre alte Geschichte wird heute am Theater lebendig

Die Anklänge an klassische Krimis entsprechen auch der wahren Geschichte. Der norwegische Kunstfachmann und -sammler Haakon Mehren wurde vor mehr als 20 Jahren von Bildern informiert, die in einem alten Lager stehen. "Ich hab sie gesehen und sofort gewusst, die sind großartig, außergewöhnlich", erzählt er dem Online-Kinder-KURIER. Er war zur Premiere des Stücks im Rahmen des Schäxpir-Festivals nach Linz gekommen. "Dann habe ich auch erfahren, dass das norwegische Nationalmuseum in Oslo, dem die Bilder auch gezeigt worden waren, sie für Mist gehalten hat. Daran hat sich leider bis heute nicht viel geändert, auch wenn in der Zwischenzeit alle Medien und viele Politiker die Bedeutung Axel Waldemar Johannessens schätzen und es schon Ausstellungen im Palazzo Ducale in Venedig und im Wiener Leopoldmuseum gegeben hat."