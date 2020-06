Ein Stern kann auch ein Vorhang sein

Mehrere Premieren begleiten das diesjährige Kinder- und Jugendtheaterpreis-Festival Stella. Erstmals fand das Festival der Kinder- und Jugendtheatervereinigung ASSITEJ nicht nur in einer Stadt statt, sondern in einem ganzen Bundesland – in Bregenz, Dornbirn, Feldkirch und Bludenz ( Vorarlberg). Aber nicht nur, beim sechsten Stella wurden sogar die Landesgrenzen „gesprengt", Vorstellungen gingen auch im Liechtensteiner Schaan über die Bühne. Und zum ersten Mal gestalteten Jugendliche die Sieger-Statuen.

Acht Lehrlinge des Vorarlberger Metall verarbeitenden Betriebes Grass aus Höchst haben gemeinsam mit einem Künstler die siebenteilige Trophäe gestaltet: Die rautenförmigen Einzelteile die an die besten Produktionen gingen, ergeben mit den Spitzen zusammengestellt gemeinsam einen Stern. Nebeneinander aufgestellt erinnern sie – nicht zuletzt dank ihrer Farbe bordeauxrot an einen Theatervorhang.