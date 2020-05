Ein Drittel der Kids zugewanderter Türken studiert...

Ein Drittel der zweiten Generation zugewanderter Türken studiert an den Universitäten - in Stockholm. In Deutschland, der Schweiz und Österreich liegen diese Anteile bei rund einem Zehntel. Diese ersten Trends der TIES-Studie (The Integration of the European Second Generation), die erst Mitte dieses Jahres veröffentlicht wird, bestätigte eine der Co-AutorInnen dem KURIER. Barbara Herzog-Punzenberger, Migrationsforscherin und Leiterin des österreichischen Teils dieser Untersuchung gewährte erste Einblicke in das große internationale Grundlagenforschungsprojekt, das in sieben Ländern die Lebenssituation Erwachsener, deren Eltern aus der Türkei zugewandert waren, untersucht(e). Detaillierte Zahlen dürfen erst mit Veröffentlichung der Studie (Frühsommer 2011 in der Amsterdam University Press, Herausgeber Maurice Crul) bekannt gegeben werden.