Dreisprachige Literatin, Managerin, Herz & Motor von SAG’S MULTI

Ortega/Dmajanova (unter diesem Namen erscheint Ende April ein Gedichtband von ihr mit bulgarisch-Deutsch-Spanischer Lyrik, Verlag Yara) wurde in Sofia geboren, besuchte die ersten beiden Grundschulklassen in Bulgarien. In Wien besuchte sie neben der österreichischen Volksschule noch am Nachmittag die bulgarische Schule "bis zur dritten Klasse Gymnasium. Das war schon ziemlich anstrengend, weil es eine vollwertige Schule ist, du bekommst da Zeugnisse, die in Bulgarien gelten. Und bis dahin war auch nicht klar, ob unsere Familie nicht wieder zurückkehrt. Da wollte ich mir ersparen, dann wieder alles nachlernen zu müssen." Am meisten Spaß gemacht habe ihr dabei die Literaturliste vor den Sommerferien, "das war wirklich Weltliteratur, diese Listen hab ich mir auch noch danach geholt, weil ich in den Ferien mit meinen Freundinnen und Freunden in Bulgarien bei den Diskussionen mithalten wollte. Außerdem hab ich ab 12 auch keine Kinder- und Jugendbücher mehr gelesen, nur mehr "große" Literatur."