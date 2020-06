Wolfgang A. Mozart!

Die Zauberflöte für Kinder wird mit dem Ensemble der Philharmonie Salzburg unter der Leitung von Elisabeth Fuchs und der Regie von Ulrich Peter.

Prinz Tamino hat sich in einem Wald verirrt. Eine Schlange verfolgt ihn. Tamino hat schreckliche Angst und fällt in Ohnmacht. Die Dame der Königin der Nacht tötet die Schlange und rettet Tamino das Leben. Als dieser den Vogelfänger Papageno sieht, ist er sich nicht sicher, ob er es mit einem Menschen oder mit einem Vogel zu tun hat. Papageno blufft mit seiner riesigen Kraft und behauptet, er habe die Schlange erwürgt. Die Dame der Königin ertappt ihn bei der Lüge: Statt Süßigkeiten bekommt er heute für seine Vögel nur Wasser, einen Stein und außerdem ein Schloss vor seinen Mund. Die Dame zeigt Tamino ein Bild von Pamina, der Tochter der Königin der Nacht, die von Sarastro entführt worden ist. Wenn Pamina dem Prinzen gefällt, soll er mit ihr glücklich werden. Tamino verliebt sich sofort in Paminas Bild. Für Kinder von 7 bis 14 Jahren.

16. und 17. August, 15 Uhr, 26. August, 11 und 15 Uhr.

Im Rahmen von Salzburger Festspielen 2012

Große Universitätsaula der Universität Salzburg, Universitätsplatz 1,

nähere Infos 0662/ 80 45-500 oder info@salzburgfestival.at