Die Klasse des Grauens

Arger Beginn – noch ärgeres Ende. The House of Vampires startet mit gruselig erleuchteten Fenstern einer Bruchbude und einem auf dem Boden liegenden Mädchen. Ein zweites kommt dazu. Ihre Stimme komme aus dem Off. Bedrückend verkündet sie, es hätte nicht so kommen müssen.

Wie es kommt – das sei echt nicht vorweggenommen. Jedenfalls ist es so, dass du dasitzt und eigentlich nur mal still durchschnaufen willst. Es fällt nicht leicht zu applaudieren. Auch wenn`s dich gleichzeitig schon dazu drängt. Stark berührend gespielt – von neun Jugendlichen. Und auch – trotz der ernsten Thematik Mobbing – immer wieder mit einer Reihe witziger Szenen.