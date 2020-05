Die jüngsten Stars in der Manege

Lili Paul verbrachte ihr ganzes Leben im Zirkus: Erst nur als Zuschauerin hinter den Kulissen und seit ihrem neunten Geburtstag auf der Bühne. Lili (13) und ihre Schwester Vivien (22) gehören zu einer berühmten Zirkus-Familie: Ihr Vater Bernhard Paul gründete vor 35 Jahren den Zirkus Roncalli. "Als ich sieben Jahre alt wurde, habe ich zu trainieren begonnen. Damals habe ich Maryna und Svetlana, zwei Künstlerinnen aus Russland, gefragt, ob sie mir Unterricht geben", erzählt Lili.

Vivien und Lili sind Akrobatinnen. Vivi turnt in zehn Metern Höhe an einem Ring. Lili scheint biegsam wie ein Plastilinmännchen.



Familie Die Zirkusmitglieder leben derzeit in ihren Wohnwägen am Wiener Rathausplatz, gemeinsam mit ihren Familien. "Im Zirkus ist man nie alleine, das ist schön", erzählt die 15-jährige Artistin Geraldine Philadelphia über ihre Kindheit. Sie ist die neunte Zirkusgeneration in ihrer Familie und hat sich auf Hula-Hoop-Reifen und Ringe spezialisiert. "Das Zirkusleben ist für mich ganz normal und auch schön, ich würde mit niemandem tauschen wollen", erzählt sie. "Ich habe schon ganz früh beim Training der anderen Artisten zugesehen und auch ein bisschen mitgemacht. Aber richtig zu trainieren angefangen habe ich mit neun Jahren."

Auch den Geschwistern Shirley (20) und Dede Larible (13) wurde die Zirkuskunst in die Wiege gelegt: Papa David ist ein Star unter den Clowns. Und noch ein weiterer Liebling aus der Roncalli-Show ist noch ein Teenager: Die 19-jährige Italienerin Clio Togni beeindruckt das Publikum mit ihren Handstandkünsten.



Lernen Fix zur Mannschaft gehört Lehrerin Johanna. "Wir werden jeden Tag vier Stunden von ihr unterrichtet und haben alle Fächer, wie andere Kinder auch, außer Sport, denn wir trainieren ja ohnedies täglich", erzählt Lili. Für sie und Geraldine gibt es am Zirkusleben viel Schönes. "Doch manchmal fehlen mir meine Freundinnen aus Köln schon sehr", sagt Geraldine. "Man muss als Zirkusmitglied sehr diszipliniert sein", fügt sie hinzu, "und auch dann trainieren, wenn man keine Lust dazu hat."