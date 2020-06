Der wertvollste Tropfen der Welt

... Wasser fast in jedem Nahrungsmittel steckt – und zwar in großen Mengen? Einen Großteil unseres täglichen Wasserkonsums nehmen wir also mit dem Essen auf. In magerem Schweinefilet stecken bis zu 74 % Wasseranteil, während in einem Feldsalat sogar über 90 % enthalten sind. Käse liegt mit bis zu 60 % im Mittelfeld, während es bei Joghurt und Milch bis zu 88 % sind. Der absolute Spitzenreiter sind Gemüsesorten wie Tomaten und Gurken. Sie sind mit bis zu 98 % nahezu ganz aus Wasser. Wasser ist also nicht nur unser wichtigstes Nahrungsmittel, sondern auch ein wertvoller Rohstoff.

... ein Mensch im Notfall nur bis zu vier Tage ohne Flüssigkeitszufuhr überleben kann? Flüssigkeit ist für den Körper noch wichtiger als feste Nahrung.

... pro Jahr im Schnitt 1385 Kubikmeter Wasser von jedem Menschen verbraucht werden? Diese Menge entspricht 8600 Badewannen-Füllungen.

... China mit 360 Milliarden Kubikmeter das Land mit dem größten Anteil an Abwasser ist?

Das ist mehr als ein Viertel der Gesamtmenge an Abwasser, die derzeit weltweit existieren.

... für die Produktion der beliebtesten Hose der Welt – die Jeans – mehr als 2000 Liter Wasser für die Erzeugung verbraucht werden? Grund dafür ist die Baumwolle, die bei der Produktion der Hose gut bewässert werden muss. Pro Jeans wird etwa ein Kilo Baumwolle verwendet.

... um 1 l Milch herzustellen, bis zu 1000 Liter Wasser gebraucht werden? Europäische Milchkühe geben jährlich bis zu 10.000 kg Milch.

... ein Mensch im Notfall nur bis zu vier Tage ohne Flüssigkeitszufuhr überleben kann? Flüssigkeit ist für den Körper noch wichtiger als feste Nahrung.

... pro Jahr im Schnitt 1385 Kubikmeter Wasser von jedem Menschen verbraucht werden? Diese Menge entspricht 8600 Badewannen-Füllungen.

... China mit 360 Milliarden Kubikmeter das Land mit dem größten Anteil an Abwasser ist?

Das ist mehr als ein Viertel der Gesamtmenge an Abwasser, die derzeit weltweit existieren.

... für die Produktion der beliebtesten Hose der Welt – die Jeans – mehr als 2000 Liter Wasser für die Erzeugung verbraucht werden? Grund dafür ist die Baumwolle, die bei der Produktion der Hose gut bewässert werden muss. Pro Jeans wird etwa ein Kilo Baumwolle verwendet.

... um 1 l Milch herzustellen, bis zu 1000 Liter Wasser gebraucht werden? Europäische Milchkühe geben jährlich bis zu 10.000 kg Milch.