Da machten Abgeordnete Augen

Sarah Defant, Peer-Mediatorin in der HIB Saalfelden ( Salzburg) und ihre Kollegen Marc Wechselberger und Djordje Ilic hatten in ihrer Schule in einer Schulstufe einen derartigen "Fall" (gelöst). Es gab, so berichtet die Erstgenannte, eine Schülerin, deren Pinnwand von den Mitschüler_innen mit einem von ihr ungeliebten Spitznamen zugemüllt worden war. Die Betroffene wandte sich an die jugendlichen Streitschlichter_innen. "Wir haben dann mit der ganzen Klasse gesprochen. Erst dadurch wurde den meisten bewusst, wie tief sie die Kollegin getroffen hatten. Sie haben’s begriffen und es tat ihnen echt Leid, so unser Eindruck", können sich die drei darüber freuen, der Betroffenen geholfen zu haben – und möglicherweise nicht nur ihr. Auch die Täter_innen konnten ihr Handeln hinterfragen und somit sein lassen.