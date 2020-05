Da bleibt die Luft weg

"In so einer Situation, der jahrelangen Belagerung werden die Leute verrückt, eigenartig, sie haben keine Hoffnungen mehr, haben kaum mehr Erwartungen ans (eigene) Leben...", wird es nach der rund dreiviertel stündigen dichten Performance Faisal Abualjayjaa erläutern. Gespielt wird in einer Kunstsprache, die sich aufs erste anhört wie ein Mix aus Arabisch und Hebräisch. "Seit Jahrzehnten erklären wir in der Welt, dass wir Menschen sind und keine Ungeheuer. Aber ob auf Arabisch oder Englisch, kaum jemand in der Welt hört uns zu. So verwenden wir nun unsere eigene erfundene Sprache...", erklärt der 22-jährige, der auch schon vor zwei Jahren mit den ersten Fragmenten im Dschungel Wien gastierte, damals mit anderen Kolleg_innen.

Die gewalttätigen Szenen sind derart heftig, genial gespielt, dass sie beinahe nicht auszuhalten sind. Und dennoch ist da im Hinterkopf auch gleichzeitig der Gedanke, "das was die da spielen, erleben sie immer und immer wieder live - auch demnächst,wenn sie von ihrer achtwöchigen Tour zurück nach Hause kommen. Und wissen oft nicht, wer wie lange leben wird. Ihr innig verehrter, ja geliebter Theaterleiter Juliano Mer-Khamis, Sohn der jüdischen Alternativ-Nobelpreisträgerin Arna Mer-Khamis, die das Freedom Theater 1993 gegründet hatte, war dieses Jahr im April ermordet worden. Seine Mörder wurden bis heute nicht gefunden, vielleicht auch gar nicht wirklich gesucht.