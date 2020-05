Beispielhafte jüngste Abgeordnete

... sie könnten von so einem Tag Jugendparlament lernen.

Es ist nahezu jedes Mal dasselbe: Obwohl gar nicht so unanstrengend, arbeiten die Schülerinnen und Schüler extrem ernsthaft, sachorientiert. Und das Geheimnis, wie's dazu kommt?

Sie werden selbst ernst genommen, "als Frau und Herr Abgeordnete/r angesprochen wurden, das ist ganz cool, so eine richtige Anerkennung", formulierte es Laura Schmidthammer gegenüber dem Online-Kinder-KURIER

Und ihre Kollegin Manuela Gudeljevic, die ebenfalls als Jungreporterin arbeitete: "Da zählt jede Meinung. Niemand sagt, "so a Schaß", sondern alles wird ernst genommen". Sie und ihre Kolleginnen fänden's "schön, wenn's in den Schulen auch so sein könnte".

Naja, vielleicht könnten die Beispiel ja Schule machen ;)