Aus altem Erdäpfel wird neuer junger Holli

Im Sommer 1972 erlebten Wiener Kinder zum ersten Mal einen ferienspiel-Sommer. Heute ist das wienXtraferienspiel zu einem Programm mit jährlich 200.000 Teilnehmer_innen und rund 200 Kinder-Aktionen in ganz Wien geworden – einzigartig in dieser Dimension in ganz Europa.

Alle Informationen zum Ferienspiel gibt`s in den zwei Pässen - für 6- bis 10-Jährige sowie 10- bis 13-Jährige. Die werden vor den Ferien an den Wiener Schulen verteilt und liegen zudem in der wienXtra-kinderinfo (im Wiener MuseumsQuartier) bereit. Online gibt`s das Programm ab Mitte Juni.