Auf, über und unter der HAUT

Aus weißen dünnen, leichten Overalls, wie sie in dem einen oder anderen klinisch-sauber sein müssenden High-Tech-Produktionsraum oder Labor Verwendung finden, schälen sich 20 Jugendliche in dem Stück "Haut", einem im Rahmn des projekts Macht.Schule.Theater. Auch jetzt sind sie wieder „uniformiert" - nunmehr schwarz gewandet mit fleischfarbenen Stirnbändern. Ein optischer Kontrapunkt zu den in der folgenden Stunde thematisierten Fragen Jugendlicher – wie musst/sollst du sein, vor allem in Erscheinung treten.

Was zählen welche Fetzen, welches Make-up, welches Auftreten? Und bist du nur dabei, wenn du entsprechend ausschaust? Musst du dich gar schon im jugendlichen Alter unters Messer legen, um den aufgezwängten Schönheitsidealen zu entsprechen? Hin und wieder werden auf die auf der Spielfläche im Lustenauer Stickereimuseum auch Bilder projiziert – ein mehr als deutliches Bild, dass die Projektionen auf die Körper (nicht nur) Jugendlicher von außen kommen.