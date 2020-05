Auf geht's nach Schweden!

Der Regen vertrieb selbst die wetterfesten "Pfadis" vom Rathausplatz in den - überdachten - Arkadenhof. Dort fand Sonntag Abend die offizielle Verabschiedung der 540 Jugendlichen und ihrer erwachsenen Begleitteams statt. Sie brechen auf zum (alle vier Jahre stattfindenden) großen internationalen Jamboree.

So viele Pfadfinderinnen und Pfadfinder aus Österreich hatten bislang noch nie bei einem Welttreffen teilgenommen (außer bei jenem in den 50er Jahren in Österreich). Diesmal geht es nach Kristianstad/Rinkaby im Süden von Schweden, wo rund 38.000 Jugendliche aus rund 160 Ländern der Welt für zwölf Tage zusammen kommen werden.